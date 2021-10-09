Formula 1’de dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları yine pistlerdeki yerini aldı! Mercedes CEO’suna mesaj

BİZİM ÇOCUKLARI MI DÜŞÜNÜYORSUN?

Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek; "Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" dedi. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.