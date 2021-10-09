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Formula 1'de dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları yine pistlerdeki yerini aldı! Mercedes CEO'suna mesaj

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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Formula 1’de dünya gündemine oturan Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları yine pistlerdeki yerini aldı! Mercedes CEO’suna mesaj

Dünya genelinde en büyük motor sporları organizyonu olarak bilinen Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inde bugün pilotlar sıralama turları öncesi antrenmanlarını tamamlandı. Geçen sene de dünyanın gündemine gelen Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları bu sene de etkili olan yağış sonrası piste çıktı. Sosyal medyada büyük etkileşim alan görsel sonrası Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek; "Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan, Türkiye Grand Prix'nde yaşanıyor. Bugün pilotlar sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirdiler.

BU SENE DE GÜNDEM OLDULAR

Bu sırada etkili olan yağışı pist üzerinde oluşturduğu su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları piste çıktı. Geçen sene de tüm dünyanın gündemine giren araçlar, bu sene de konuşulmaya başlandı.

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SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Formula 1'in son şampiyon takımı Mercedes'in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi'nin Yol Süpürme Araçları'nın görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu.

BİZİM ÇOCUKLARI MI DÜŞÜNÜYORSUN?

Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek; "Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" dedi. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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