Meteoroloji peş peşe uyardı! Şiddetini artırarak devam edecek! Soğuk hava ve yağış...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de süreceği belirtilirken, vatandaşlarda olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde soğuk havaların etkisini sürdüreceği ve sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.
YAĞMUR ŞİDDETİNİ ARTIRARAK DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarılardan sonra İstanbul'da aralıklarla yağan yağmur bugün de şiddetini arttırarak devam etti.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur bu sabah da etkisini sürdürdü. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta şiddetini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyelerini kullanırken, tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar ise yağmurun altında ıslandı. Yağmurun bir sürü daha etkili olması bekleniyor.
EYLÜL AYINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 100 ARTIŞ
Yağışlar, eylül ayında ülke genelinde mevsim normallerine göre yüzde 35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geneli eylül ayı yağışları geçen yılki yağışların üzerinde gerçekleşti.
Ülkede söz konusu ayda yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 35, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Mevsim normallerine göre en fazla yağış artışı görülen bölge yüzde 100'ün üzerinde artışla İç Anadolu oldu.
Yağışlar, Ege Bölgesi sahil kesimi, Edirne, Bursa, Mersin, Hatay, Adana'nın kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari, Van çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı.
Yurdun iç kesimleri ile Giresun çevrelerinde yer yer mevsim normallerinin iki katından fazla yağış gerçekleşti. Eylül ayı il geneli bazında en fazla yağış 243,3 milimetreyle Rize'de, en az yağış 0,4 milimetreyle Mardin'de kaydedildi.
Yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde 15-20 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde 20-25 gün, Aydın ve Muğla'nın batısı, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin , Şırnak, Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde ise 1 gün civarında gerçekleşti.
GECE EKSİ 1 DERECEYİ GÖRDÜ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 1, Ağrı'da sıfır, Erzurum'da 1, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da ise 5 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Erzincan'da 25, Iğdır'da 22, Ağrı'da 21, Erzurum'da 18, Ardahan'da 15, Kars'ta 14 derece olacağı tahmin ediliyor.
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