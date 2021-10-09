29 Ekim tatili kaç gün olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı?
29 Ekim tatili kaç gün olacak? Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. Her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hazırlıklar başladı. Cumhuriyet Bayramı'nda bu sene kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim tatili kaç gün olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı? İşte cevaplar...
29 Ekim tatili kaç gün? "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri ve alkışlarla karşılanan Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı sorular gündeme geldi. Cumhuriyet Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşlar, resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim tatili kaç gün olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler...
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Evet, 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim'in resmi tatil olmasıyla kaç gün tatil yapılacağı araştırılmaya başlandı. Haberin devamından 29 Ekim tarihi ve tatil günleri hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
29 EKİM'DE CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için 29 Ekim Cuma günü okullar tatil olacak.
CUMHURİYET BAYRAMI'NDA KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?
Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, "1,5 gün resmi tatil" olacak. Ancak bazı iş yerleri, 28 Ekim Perşembe günü ile birlikte 29 Ekim Cuma gününde tercihen çalışma düşünmeyip, 28 Ekim Perşembe günü saat 13:00'e kadar olan yarım günlük ve 29 Ekim Cuma günü tam günlük çalışma süresini yıllık ücretli izin olarak değerlendiriyor. Bu süreler hafta sonu ile birleştiğinde 4 günlük izin yapma imkanı doğuyor.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.
29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
* Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
* Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
* Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…
* Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir...
* Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
* Cumhuriyetimizin ilanının yeni Yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
* Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.
* Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır...
* Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
* Ne mutlu ki Türküm ben! Kırmızının bana verdiği aşkla vatan yücedir, şehitler yücedir, Türk kanı yücedir, Cumhuriyet Yücedir..! Ne Mutlu Türküm Diyene !
* Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır…
* Cumhuriyet"in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
* Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.
* Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.
* Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
* Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
* Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.
* Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle...
* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!
* Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.
* Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
* Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bu ülkeyi korumak bizim görevimizdir.
* Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.
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