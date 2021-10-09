Kara Taşkuşu (Saxicola caprata) Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü

Türkiye için bir ilk tür özelliği taşıyan Kara Taşkuşu görüntüleyen Ali Atahan, "Bugün bütün dünyada bulunan kuş gözlemcilerin kuş kayıtlarına girdiği uluslararası kuş gözlem günü. O nedenle biz Milleyha Sulak alana geldik. Şansımız iyi gitti. Sabah bir tane kuşa denk geldik. Doğu İran'dan Hazar Denizi'nin doğu kıyısına kadar bir hat çizeceksek oradan itibaren Hindistan'a kadar olan yerde üreyen bir kuş.