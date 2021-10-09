Beyza Türeli’nin hikayesi tüm Türkiye’yi gururlandırdı: Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne





* Batman'dan ilk İstanbul'a geldiğimiz zamanlar çok hırçındım ve okulda sürekli arkadaşlarımla kavga ediyordum. İstanbul'a çok adapte olmamıştım. Komşumuzun kızı Wushu'ya gitmeye başlamıştı. Ben de onunla beraber spor salonuna gidip arkadaşımı kenardan seyrediyordum. Onları dövüşürken görünce ben de aralarında olmak istedim. Ailemle konuşup ben de spora gitmek istediğimi söyledim ancak ilk başta önyargı ile yaklaştılar. Çok ısrar edince dayanamayıp kabul ettiler.

* Spor yapmaya başladıktan sonra hem hırçınlığım gitti hem de derslerinde başarılar gelmeye başladı. Düzenli bir şekilde yatıp kalkıyordum, derslerime ilgim sporla beraber daha da arttı. Arkadaşlarımla olan ilişkilerimde düzelmişti, yaptığım spor beni daha da çok sosyalleştirdi.