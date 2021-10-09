Beyza Türeli'nin hikayesi tüm Türkiye'yi gururlandırdı: Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne
Esenler Genç Yetenek Projesi kapsamında eğitim alan ve Ashihara Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğe ulaşan Wushu sporcusu Beyza Türeli'nin hikayesi tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve 3 kez İstanbul Birinciliği elde eden Batmanlı Türeli'nin konfeksiyon atölyesinden başlayıp, şampiyonluk kürsüsüne uzanan öyküsü tüm genç sporculara ilham kaynağı. Genç kızlara seslenen Türeli "Hiçbir zaman pes etmesinler zorlandıkları zamanlarda ise hedeflerini gözlerinin önüne getirsinler mücadeleyi bırakmasınlar başarı muhakkak gelecektir" dedi.
1.Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri Açık Kyokushin Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan ve 3 defa İstanbul birincisi olan Türeli'nin başarı dolu hikayesi birçok genç kızı spor yapmaya teşvik etti.Türeli, zor şartlardan gelip başarıya ulaşan hikayesini anlattı.İşte söyledikleri:
* Batman'dan ilk İstanbul'a geldiğimiz zamanlar çok hırçındım ve okulda sürekli arkadaşlarımla kavga ediyordum. İstanbul'a çok adapte olmamıştım. Komşumuzun kızı Wushu'ya gitmeye başlamıştı. Ben de onunla beraber spor salonuna gidip arkadaşımı kenardan seyrediyordum. Onları dövüşürken görünce ben de aralarında olmak istedim. Ailemle konuşup ben de spora gitmek istediğimi söyledim ancak ilk başta önyargı ile yaklaştılar. Çok ısrar edince dayanamayıp kabul ettiler.
* Spor yapmaya başladıktan sonra hem hırçınlığım gitti hem de derslerinde başarılar gelmeye başladı. Düzenli bir şekilde yatıp kalkıyordum, derslerime ilgim sporla beraber daha da arttı. Arkadaşlarımla olan ilişkilerimde düzelmişti, yaptığım spor beni daha da çok sosyalleştirdi.
KONFEKSİYONDA ÇALIŞIP AKŞAM İŞ ÇIKIŞI ANTRENMANA GİDİYORDUM
* Okullar tatil olduğunda üç ay boyunca konfeksiyon atölyesinde çalışıyordum. Ama spora da devam etmek istediğimden yorgunluk dinlemeden iş çıkışı hemen spor salonuna gidip antrenmanımı yapıyordum. Çok yorulduğum zamanlar da oldu fakat hiçbir zaman bırakmak istemedim. Biz 7 kardeş olduğumuz için maddi açıdan sıkıntılarımız da oldu ancak Erkan hocam ve Kayhan hocam da bu konuda çok yardımcı oldular. Desteklerini maddi manevi hiçbir zaman eksik etmediler. İlk başlarda çevremdekiler şaşırıyordu olumsuz tepkiler veriyorlardı. Ailemde çok istemiyordu ancak başarılı sonuçlar aldıktan sonra tepki gösteren herkesin önyargısı kırıldı ve kendi çocuklarını da spora göndermeye başladılar. Birçok arkadaşım, akrabalarım benim başarımı gördükten sonra spor yapmaya başladılar.
* Spora küçük yaşta başladığım için ilk başlarda hedefim sadece düzenli bir hayatım olsun arkadaş edineyim ve sağlıklı olayım düşüncesiydi. Hocalarımın teşvikleriyle maçlara girip derece yapmaya başladık dan sonra hedeflerim oluşmaya başladı. Sadece sağlıklı bir yaşam değil başarılı bir hayat da hedeflerim arasına girmişti. Maçları kazandıkça kendime güvenim de geliyordu ve daha iyisi olabileceğime inanmaya başlamıştım. Ve şuan ki hedefim ise girdiğim her maçta en iyisi olmak.
* Genç kızlara da şunu söylemek istiyorum: Hangi yaşta olurlarsa olsunlar kendilerini savunmayı öğrensinler. Günümüz koşullarında buna çok ihtiyaçları olacak, özellikle de küçük yaştaki kızların erkenden spora başlaması ileride ki yaşlarında kendilerine başarı, özgüven ve disiplin getirecektir. Eğitim hayatlarında sosyal yaşantılarında sporun katkılarını göreceklerdir. Hiçbir zaman pes etmesinler zorlandıkları zamanlarda ise hedeflerini gözlerinin önüne getirsinler mücadeleyi bırakmasınlar başarı muhakkak gelecektir. Tabi birde bana her türlü desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'ya da çok teşekkür ediyorum.
Kyokushin ve Ashihara antrenörü Erkan Apaydın: Beyza'nın bu başarısı genç kızlarımızın spor salonumuza olan ilgisini de arttırdı. Geçmişte bir ve ya iki kadın sporcumuz varken şu an bu sayı ona çıktı. Beyza'nın yüksek azmini ve hedeflerini görünce bizimde ona olan ilgimiz daha da arttı. Çalışmalarımızı sıklaştırdık. Bu sıkı ve düzenli çalışmalar başarıyı getirdi.
Umuyoruz ki Beyza da yakaladığımız bu başarıyı tüm sporcularımızda da yakalayacağız.
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