Arnavutköy’de dükkana balta ve satırla saldırdı! ‘Açık olsaydı katliam olurdu’

"AÇIK OLSAYDI KATLİAM OLURDU"



Kardeşinin iş yerine yapılan saldırı sonrası konuşan Hasan Y., "Hem gece saatlerinde hem de gündüz erkenden saldırmış. Balta ve satırla iş yerinin kepenklerine dolaplarına saldırmış. O sırada iş yeri açık değildi. Açık olsaydı zaten katliam olurdu burada. Saldırının ve yaşananların sebebini bilmiyorum" dedi.

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