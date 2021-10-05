Arnavutköy'de dükkana balta ve satırla saldırdı! ‘Açık olsaydı katliam olurdu’
İstanbul Arnavutköy’de bir tekel bayisinin sahibi ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğu öne süren şahış, husumetli olduğu şahsın iş yerine balta, satır ve bıçakla saldırdı. Bayı sahibinin de olay yerine gelmesiyle beraber ortalık savaş alanına döndü. İş yeri sahibi saldırgana tabancayla ateş etti. Saldırgana kurşun isabet etmezken, polis 2 şahsı da gözaltına aldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, bugün sabah sularında Arnavutköy'de meydan geldi. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle K.Y, H.Y'ye ait tekel bayisine balta ile satırla saldırdı. Gece sabaha karşı meydana gelen saldırı ardından K.Y, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Sabah saatlerinde aynı iş yerine gelen K.Y, elindeki balta ve satırla iş yerinin kepenklerine vurmaya başladı.
Tekel bayisi önündeki dolapları yere deviren K.Y, dolap içindeki malzemeleri de yola savurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polislerin gelmesiyle birlikte elindeki bıçağı boynuna dayayan K.Y, polis ekiplerine teslim olmak istemedi. Polisin saldırganı ikna çalışmaları devam ettiği sırada, iş yeri sahibi H.Y de olay yerine geldi.
İş yeri önündeki saldırgana silahla ateş etmeye çalışan H.Y, polis ekipleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.
İş yerine saldıran K.Y de polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği olayın tüm anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Gözaltına alınan K.Y, mala zarar vermekten dolayı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi H.Y ise ateşli silahlar kanununa muhalefetten adliyeye sevk edildi.
"AÇIK OLSAYDI KATLİAM OLURDU"
Kardeşinin iş yerine yapılan saldırı sonrası konuşan Hasan Y., "Hem gece saatlerinde hem de gündüz erkenden saldırmış. Balta ve satırla iş yerinin kepenklerine dolaplarına saldırmış. O sırada iş yeri açık değildi. Açık olsaydı zaten katliam olurdu burada. Saldırının ve yaşananların sebebini bilmiyorum" dedi.
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