08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege'deki çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege'deki çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! 5 günlük hava durumu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
ABONE OL
Meteoroloji’den İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege’deki çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara ve Ege'de çok sayıda ilde gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken vatandaşlar olası sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? Havalar ne zaman açacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başta Marmara ve Ege'deki iller olmak üzere çok sayıda şehirde gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

MARMARA VE EGE'DE ÇOK SAYIDA İLE UYARI

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yarın yerel olarak sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

SIFIRIN ALTINDA 2'Yİ GÖRDÜ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceyle Ardahan'da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da sıfırın altında 2, Erzurum ve Kars'ta 0, Iğdır ve Erzincan'da 5, Ağrı'da 7, Tunceli'de ise 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 26, Erzincan'da 22, Ağrı'da 19, Iğdır'da 18, Erzurum'da 16, Kars ve Ardahan'da 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA