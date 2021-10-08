Eşini tabancayla vurdu: Öldürmek istesem daha önce yapardım
Antalya Alanya’da, boşanma sürecinde olduğu eşi Rabia Doğan'ı (34) silahla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Besat Doğan'ın (52) yargılanma süreci başladı. Doğan, savunmasında, "Rabia elime yapıştı. Silah ateş aldı. Eşimi öldürmek istesem zaten daha önce yapardım" ifadelerini kullandı.
Antalya Alanya'da cezaevinden izinli çıkan Besat Doğan, 21 Mart tarihinde boşanma sürecinde olduğu Rabia Doğan ve Hüseyin B.'yi silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Rabia Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan Besat Doğan da bir müddet sonra emniyet güçleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Doğan, mahkemece tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya; müşteki anne Nadire Salta ve taraf avukatları ile Besat Doğan tutuklu bulunduğu Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS'le katıldı.
"EVLENDİĞİMİZDE UYUŞTURUCU İÇERDİ"
Besat Doğan, eşini öldürme kastının olmadığını iddia etti. Eşini çok sevdiğini herkesin bildiğini dile getiren Doğan, "Evlendiğimizde uyuşturucu içerdi ama az. Cezaevine düşüp çıktıktan sonra olumsuzluklar başlamış. Evin eşyalarını sattı, çocuklar dışarıda kaldı. Boşanmak istediğimde de Nadire ana, bana 'Düşeni kaldırmak gerekir' deyince devam ettim" dedi.
"RABİA ELİME YAPIŞTI"
Tedavisi için Rabia Doğan'ı hastaneye de götürdüğünü söyleyen Besat Doğan, olaydan 1 gün önce eşinin yine sinir krizi geçirdiğini kaydetti. O an yanından çıkıp gittiğini öne süren Doğan, "Sonra jandarmaya gittiğini öğrendim. Bana da 'Jandarmaya git' denilince gittim. Biraz bekledim sonra arkadaşı Hüseyin B. gelince bana yakınları tarafından 'Çık git' denildi. Araçla ağır ağır giderken motosikletteki Hüseyin B. beni gördü ve sırıttı. O gülünce aracı önüne kırdım ve silahla havaya 1 el ateş açtım. O ara Rabia elime yapıştı. Silah ateş aldı. Eşimi öldürmek istesem zaten daha önce yapardım" dedi.
SÜREKLİ TEHDİT ETMİŞ
Rabia Doğan'ın annesi Nadire Salta ise şikayetçi olduğunu belirtti. "Kazayla 1-2 olur ama 5 kurşun üzerinden geçmiş" diyen Nadire Salta, Besat Doğan'ın sürekli kızına 'Sana sıkarım', 'Öldürürüm' tehditlerinde bulunduğunu kaydetti.
"TASARLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Sanık avukatlarından biri ise Rabia Doğan'ın Hüseyin B. ile ilişkisinin söz konusu olduğunu öne sürüp, "Bunu daha önce yapacak fırsatı varken yapmıyor. Eşinin tedavisi için hastanelere götürüyor. Ayrıca bunu ağır tahrik altında yapıyor. Tasarlama söz konusu değil. Besat Doğan'ın tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Besat Doğan'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.
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