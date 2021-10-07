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İzmir’de 77 yaşındaki görme engelli adama otomobil çarptı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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İzmir’de 77 yaşındaki görme engelli adama otomobil çarptı! O anlar kamerada

İzmir Urla’da yolun karşısına geçmek isteyen 77 yaşındaki görme engelli Ali Hikmet Kurcal'a, araba çarptı. Kurcal'ın ağır yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaza geçen gün saat 19.00 sularında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Belediye otobüsünden inen görme engelli Ali Hikmet Kurcal, yolun karşı tarafına geçmek istedi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Elindeki poşetlerle araçlardan yol isteyen Kurcal, yolun sol şeridine geçtiği sırada Niyazi İ. yönetimindeki 35 ANJ 45 plakalı otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kurcal, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Niyazi İ. ise gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde Kurcal yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Niyazi İ. yönetimindeki otomobilin kendisine çarptığı, çarpmanın etkisiyle savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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