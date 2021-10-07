İzmir’de 77 yaşındaki görme engelli adama otomobil çarptı! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA



Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde Kurcal yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Niyazi İ. yönetimindeki otomobilin kendisine çarptığı, çarpmanın etkisiyle savrulduğu görülüyor.