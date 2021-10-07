Tekirdağ’da korkunç olay! Kedisini boğazından asılmış halde buldu
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Neslihan Karacan, evin girişinde duran kedisi Papatya'yı İstanbul dönüşü salıncakta boğazından iple asılı öldürülmüş olarak buldu. Kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Karacan, "Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz?" sözleriyle tepki gösterdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Neslihan Karacan, özel bir işi için geçen gün İstanbul'un Silivri ilçesine gitti.
Akşam evine geri dönen Karacan, 'Papatya' ismini verdiği kedisinin evinin girişindeki salıncakta boğazından iple asılı öldürülmüş halde buldu.
Karacan'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti.
'KEDİ ASMAK NEDİR!''
Ailesi ile birlikte Silivri'ye gittiğini söyleyen Neslihan Karacan, baktığı köpekleri eve kapattığını, kedisini de kapının önüne bıraktığını söyledi.
Döndüğünde evinin kapısının açık ve kedisi Papatya'nın da salıncakta boğazından iple asılarak öldürülmüş halde bulduğunu belirten Karacan, şunları söyledi:
"Lambayı yaktığımda, maalesef kedimi ipe asılmış bir şekilde buldum. Emek verdim, bebek gibi baktım. Bunu yapanın hesabını ödemesini istiyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz? Keşke gelip bana zarar verseydiniz. Kedi asmak nedir? İnsanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Bu mu insanlık?"
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