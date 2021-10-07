07 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'daki Dedeoğulları cinayeti davasında yeni gelişme

Konya'daki Dedeoğulları cinayeti davasında yeni gelişme

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
ABONE OL
Konya’daki Dedeoğulları cinayeti davasında yeni gelişme

Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ilk kavga olayına karışan ve halen tutuklu bulunan 2 kişi hakkında cinayet olayı nedeniyle tutukluluk kararı verildi.

Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen olayda katil zanlısı Mehmet Altun (33), aynı aileden Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nı öldürerek firar etmiş, 5 gün sonra Bozkır ilçesindeki dağlık alanda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili katil zanlısı Mehmet Altun ile eşi Zehra, anne-babası ve ablasının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 4 kişide adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN İKİ KİŞİ BU DOSYADAN DA TUTUKLANDI
Katliamdan önce 12 Mayıs tarihinde Keleş ve Dedeoğulları arasında meydana gelen kavgada da 6 kişi tutuklanmış, soruşturma sürerken 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

O kavga nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan halen cezaevinde tutuklu bulunan Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in cinayetlerle ilgili de ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Dosya savcısının ifadelerin ardından her iki şüpheli hakkında cinayet olayı ile ilgili de tutukluluk talebinde bulunması üzerine tutukluluk kararı verildiği öğrenildi.

Konya’daki katliama ilişkin yeni açıklama KONYA'DAKİ KATLİAMA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA