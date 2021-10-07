Konya’daki Dedeoğulları cinayeti davasında yeni gelişme

CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN İKİ KİŞİ BU DOSYADAN DA TUTUKLANDI

Katliamdan önce 12 Mayıs tarihinde Keleş ve Dedeoğulları arasında meydana gelen kavgada da 6 kişi tutuklanmış, soruşturma sürerken 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

O kavga nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan halen cezaevinde tutuklu bulunan Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in cinayetlerle ilgili de ifadelerinin alındığı öğrenildi.