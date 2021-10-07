Konya'daki Dedeoğulları cinayeti davasında yeni gelişme
Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ilk kavga olayına karışan ve halen tutuklu bulunan 2 kişi hakkında cinayet olayı nedeniyle tutukluluk kararı verildi.
Olayla ilgili katil zanlısı Mehmet Altun ile eşi Zehra, anne-babası ve ablasının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 4 kişide adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN İKİ KİŞİ BU DOSYADAN DA TUTUKLANDI
Katliamdan önce 12 Mayıs tarihinde Keleş ve Dedeoğulları arasında meydana gelen kavgada da 6 kişi tutuklanmış, soruşturma sürerken 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
O kavga nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan halen cezaevinde tutuklu bulunan Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in cinayetlerle ilgili de ifadelerinin alındığı öğrenildi.
Dosya savcısının ifadelerin ardından her iki şüpheli hakkında cinayet olayı ile ilgili de tutukluluk talebinde bulunması üzerine tutukluluk kararı verildiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?
- Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…
- Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti! Rebiülevvel ayında neler yapılır?
- Başkan Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! En güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları resimli sözleri!
- Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?
- Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu borçlarda maaşınız bloke olabilir! Maaşın 4’te 1’i eksik yatabilir…
- Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün?