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Kalbine silah dayayıp ateş etti! Eşinden gelen boşanma tebligatına dayanamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Kalbine silah dayayıp ateş etti! Eşinden gelen boşanma tebligatına dayanamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ayrı yaşadığı eşinden gelen boşanma tebligatını gören Rüstem A. kalbine dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi. Rüstem A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinden boşanma davası için tebligat geldiğini gören Rüstem A. (58), kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem A., bir süre önce tartıştığı eşi Gülhanım A. (57) ile ayrı yaşamaya başladı. Eşi ile ayrı yaşayan Gülhanım A., Rüstem A.'ya boşanma davası açtı.

KALBİNE SİLAH DAYAYIP ATEŞLEDİ

İki çocuk babası Rüstem A., mahkeme tebligatını görünce, kalbine dayadığı tabancayı ateşledi. Olayı gören yakını, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rüstem A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Rüstem A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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