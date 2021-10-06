Dünyanın en büyük uçaklarından biri İstanbul'a acil iniş yaptı: Kalp krizi geçiren kadına müdahale edildi
Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan A380 tipi uçağı, yolcularından birinin kalp krizi geçirmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri rahatsızlanan hastaya müdahale etti.
Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan A380 tipi uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK YOLCU UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI
Alınan bilgiye göre, dünyadaki en büyük yolcu uçağı olarak tanımlanan A380, Türkiye hava sahasına girdikten sonra 66 yaşındaki kadın yolcu rahatsızlık geçirdi.
İlk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun durumunun ağırlaşması üzerine pilotlar İstanbul Havalimanı'ndan acil iniş izin istedi.
HASTAYA MÜDAHALE EDİLDİ
İzin verilen EK-2 sefer sayılı uçak 20.30'da İstanbul Havalimanı'na indi ve sağlık ekipleri hastaya müdahale etti.