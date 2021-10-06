Sıcaklıklar artacak ama sağanak yağış sürecek! İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? 5 günlük son dakika hava durumu açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının az derecede artacağını duyururken, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağının altını çizdi. Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de yağış olacak mı? 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sıcaklıkların az derecede artacağı ifade edilirken, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ile de sağanak yağış uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Metoroloji'nin paylaştığı hava tahmini raporunda "Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının yarın (Perşembe) itibaren batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına güney ve iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
İLLER ARASINDA 37.9 DERECE FARK
Meteoroloji'den yapılan bir diğer açıklamada illerin arasındaki sıcaklık farklarına dikkat çekildi. Paylaşımda "Türkiye il ve ilçe merkezlerinde; Bugün ölçülen En Düşük Sıcaklık Erzurum Dün ölçülen En Yüksek Sıcaklık Adana" ifadeleri kullanıldı.
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