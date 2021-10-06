Hakkari’de maden ocağında göçük: 2 ölü 1 yaralı

Göçükten çıkarılan işçilerden Büyüköztürk ve Yıldız'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Gökalp ise yaralı olarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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