05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye'deki palet fabrikasında yangın

Ümraniye'deki palet fabrikasında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
Ümraniye’deki palet fabrikasında yangın

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede başlattığı çalışmalar sonuç verdi. Nedeni belirlenemeyen şekilde çıkan yangın can kaybı yaşanmadan söndürüldü.



Ümraniye'de ahşap palet üreten bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki ahşap palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, imalathanenin bahçesinden müdahale ettikleri yangını söndürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA