Ümraniye'deki palet fabrikasında yangın
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede başlattığı çalışmalar sonuç verdi. Nedeni belirlenemeyen şekilde çıkan yangın can kaybı yaşanmadan söndürüldü.
Ümraniye'de ahşap palet üreten bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki ahşap palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale için Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!
- Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? İşte sebebi…
- Fikret Erkoç kimdir, kaç yaşındaydı? Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç neden öldü?
- 5 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi ilde yatacak?
- WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WhatsApp ve Instagram erişim sorunu bitti mi son dakika?
- Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Mark Zuckerberg açıklama yaptı mı? Instagram, WhatsApp...
- İnternet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi? Açıklama geldi mi?
- Siber saldırı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?
- WP ve Instagram ne zaman düzelecek? WhatsApp ve Instagram sorunu bugün düzelir mi? İşte ilk açıklamalar...
- Twitter çöktü mü, neden yavaşlıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...
- MPİ bilet sorgulama: 4 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 68 milyon TL...
- SGK'ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...