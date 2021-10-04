Emine Yanıkoğlu davasında dikkat çeken detay! Eşi "ya benimsin ya kara toprağın" demiş

KAFASINA TÜFEK DAYAMIŞ

Mahkeme Başkanı'nın Sevgi G.'ye emniyet ifadesinde, "Emine'nin AVM'de çalıştığı dönemde, bir erkek arkadaşı olduğu aynı dönemde Soner'in de kendisini arayıp 'ben de başka birisiyle beraberim Emine'den daha iyisini buldum" beyanlarını hatırlattı. Tanık Sevgi G. üzerinden zaman geçtiği için tam hatırlamadığını ifade etti. Mahkeme Başkanı Sevgi G.'nin emniyet ifadesinde geçen, '2020 Ocak ayında Soner'in Emine'yi eve çağırdı, Emine'de eve gitti, evde bulundukları sırada Soner, Emine'nin kafasına tüfek dayamış, ya benimsin ya kara toprağın diyerek Emine'nin kendisinden ayrılmamasını, ilişkilerinin devam etmesini söylemiş, Emine'de korkudan dolayı o günden sonra tekrar ilişkiye başladı' diye verdiği ifadeyi de hatırlatarak, Sevgi G. ise olaydan sonra her ikisinin de olayı kendisine bu şekilde anlattıklarını belirtti.