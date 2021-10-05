Şehit kızından duygulandıran mektup

İsmimin anlamı 'babasının süsü' olduğu için bana bu ismi koymuş. Babamı çok özlüyorum. Annemlerin yanında ağlayamıyorum. Ama bir yere gidince yalnız kalınca orada ağlıyorum. Arkadaşımın ayağına batan dikeni babası gelip çıkarmıştı.

Babam olsaydı o da benim ayağımdaki dikeni çıkarırdı. Bazen arkadaşlarımı babaları okuldan alıyorlar. Babamın şehit olduğunu bildiğim halde bir gün gelip beni okuldan alacağını hayal ediyorum. Arkadaşlarım babalarının kokusunu, sesini biliyor. Ben babamın nasıl bir sesi ve kokusu olduğunu bilmiyorum" dedi.