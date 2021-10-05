71 yaşındaki adam 90 bin lirasını kaptırmıştı! Tekrar dolandırıldı

'PARA HESABA GEÇTİKTEN SONRA TELEFONU KAPATTILAR'



Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelen son olayı şöyle anlattı:



"Pazartesi saat 14.00 sıralarında evimde oturduğum esnada telefonum çaldı. Kayıtlı olmayan bir numaradan arayan şahıs 'Ben polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Bu şahıslar sizin gibi 60 kişiyi dolandırıp trilyonlarca lirayı başkalarının hesaplarına aktarmış. Biz bu kapanan dosyayı başsavcının talimatıyla yeniden açacağız. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' dediler. Benden bankaya giderek 15 bin lira kredi çekmemi, bu paranın örtülü ödenekten alınacağını, benim hiçbir şekilde borçlanmayacağımı söylediler. Ben de istenilen krediyi çektim. Bu esnada telefonda birbirlerine 'komiserim', 'başsavcım' diye hitap eden 3-4 kişiyle konuşuyordum. Bana telefonda 'parayı çektin mi' diye sordular. 'Evet çektim' deyince hemen PTT önüne git orada ATM'ye yürü ve parayı vereceğimiz numaraya yatır. Biz dolandırıcıya tuzak kurduk. Şimdi o parayı çekerken suçüstü yakalayacağız' dediler. Ben de denileni yaptım. Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldum. Para S.A. adında birinin hesabına Bursa ilinde bir ilçeye gitmiş. Polisten bu bilgiye ulaştım."



'BEN AKILLANMAM AKLIMA GELDİKÇE KENDİMİ PARÇALAYASIM GELİYOR'



Yaşadığı dolandırıcılık olayından sonra 'Paranı geri alırız' diyen çok sayıda kişiye de para kaptıran ve 100 bin lira dolayında parasını kaybeden Mehmet Duvar, yine dolandırıcıların hedefi olmasından dolayı üzüldüğünü, "Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz' derler ama ben akıllanmadım. Bu adamlara nasıl kandım hala kendim bile inanamıyorum. O kadar borcum varken şimdi 15 bin lira ve faizi de üstüme yük olarak bindi. Ayda 1500 lira taksitle bu parayı bankaya geri ödeyeceğim. Ben akıllanmam. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor" dedi.

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