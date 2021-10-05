71 yaşındaki adam 90 bin lirasını kaptırmıştı! Tekrar dolandırıldı
Isparta’da Mehmet Duvar (71), hemen hemen üç sene önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 TL kaptırdı. Bu süre zarfında 50 senelik eşi Dudu Duvar (65) ile küsen ve 3 senedir konuşmayan Mehmet Duvar, bir defa daha dolandırıcıların hedefi oldu.
Isparta'nın Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir hayat yaşayan 4 çocuk sahibi Mehmet Duvar'ın hayatı 3 sene önce evine gelen tanımadığı 2 kişi sebebiyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi.
TOPRAK KAB VERDİLER
Bir gün Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.
BEKLEDİĞİ SONUCU ALAMADI
Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Mehmet Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.
50 YILLIK EŞİYLE 3 YILDIR KÜS
Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.
'SİZİ DOLANDIRAN ŞAHISLARIN İZİNİ SÜRÜYORUZ'
Mehmet Duvar, yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' diyerek, bankadan 15 bin TL kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanıp, bankadan parayı çeken Mehmet Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna bir daha ulaşamayan Mehmet Duvar, dolandırıldığını anladı. Hemen polise giden Mehmet Duvar, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Mehmet Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
'PARA HESABA GEÇTİKTEN SONRA TELEFONU KAPATTILAR'
Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelen son olayı şöyle anlattı:
"Pazartesi saat 14.00 sıralarında evimde oturduğum esnada telefonum çaldı. Kayıtlı olmayan bir numaradan arayan şahıs 'Ben polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Bu şahıslar sizin gibi 60 kişiyi dolandırıp trilyonlarca lirayı başkalarının hesaplarına aktarmış. Biz bu kapanan dosyayı başsavcının talimatıyla yeniden açacağız. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' dediler. Benden bankaya giderek 15 bin lira kredi çekmemi, bu paranın örtülü ödenekten alınacağını, benim hiçbir şekilde borçlanmayacağımı söylediler. Ben de istenilen krediyi çektim. Bu esnada telefonda birbirlerine 'komiserim', 'başsavcım' diye hitap eden 3-4 kişiyle konuşuyordum. Bana telefonda 'parayı çektin mi' diye sordular. 'Evet çektim' deyince hemen PTT önüne git orada ATM'ye yürü ve parayı vereceğimiz numaraya yatır. Biz dolandırıcıya tuzak kurduk. Şimdi o parayı çekerken suçüstü yakalayacağız' dediler. Ben de denileni yaptım. Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldum. Para S.A. adında birinin hesabına Bursa ilinde bir ilçeye gitmiş. Polisten bu bilgiye ulaştım."
'BEN AKILLANMAM AKLIMA GELDİKÇE KENDİMİ PARÇALAYASIM GELİYOR'
Yaşadığı dolandırıcılık olayından sonra 'Paranı geri alırız' diyen çok sayıda kişiye de para kaptıran ve 100 bin lira dolayında parasını kaybeden Mehmet Duvar, yine dolandırıcıların hedefi olmasından dolayı üzüldüğünü, "Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz' derler ama ben akıllanmadım. Bu adamlara nasıl kandım hala kendim bile inanamıyorum. O kadar borcum varken şimdi 15 bin lira ve faizi de üstüme yük olarak bindi. Ayda 1500 lira taksitle bu parayı bankaya geri ödeyeceğim. Ben akıllanmam. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve çıktı! Windows 11 nasıl indirilir? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? Windows 11 güncelleme yükseltme yolları
- Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı!
- Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...
- 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! Öğretmenler için en güzel sözler mesajlar!
- 6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?
- İnternet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?
- 5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?
- Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?
- 5 Ekim POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Winston Slender, Dark fiyatı ne kadar? 5 Ekim JTI Winston, Camel, Monte Carlo güncel fiyat listesi!