Şile’de tapuda rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturmada yeni gelişme: 32 zanlı tutuklandı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların evlerinde ve Tapu Müdürlüğünde arama yapılmış, bir takım zanlıların evlerinde zarf içerisinde banknot paralar bulunarak bu paralara el konulmuştu.