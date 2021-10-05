05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şile’de tapuda rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturmada yeni gelişme: 32 zanlı tutuklandı

Şile’de tapuda rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturmada yeni gelişme: 32 zanlı tutuklandı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
Şile’de tapuda rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturmada yeni gelişme: 32 zanlı tutuklandı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tapuda rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 şahıs ile ilgili verilen gözaltı kararı ardından 4 zanlı karakoldan serbest bırakılırken 78 zanlı bugün Şile Adliyesi’ne getirildi. 78 zanlıdan 32’si hakkında adli makamla tarafından tutuklama kararı verilirken 43 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 5 zanlı ile ilgili de yakalama kararı verilecek.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların evlerinde ve Tapu Müdürlüğünde arama yapılmış, bir takım zanlıların evlerinde zarf içerisinde banknot paralar bulunarak bu paralara el konulmuştu.

13 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI

Operasyon sonucu tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 74'ü 1 Ekim tarihinde emniyete götürülürken 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı.

MADDİ MENFAAT TEMİN ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

7 aydır devam eden soruşturma kapsamında, Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve teknik takip sonucu elde edilen görüntülerin incelenmesi neticesinde, şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi.

SAĞLIK NEDENLERİNDEN DOLAYI SERBEST

Hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 3'ü hastalık, covid vb. sağlık nedenlerinden dolayı emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 1 şüpheli ise görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığının anlaşılması üzerine emniyet ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

78 ZANLI ADLİYEYE GETİRİLDİ

Emniyet işlemleri tamamlanan 78 şüpheli ise bugün Şile Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 3 tanesi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 12'si memur olmak üzere 32 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edilirken 1'i memur 43 şüpheli adli kontrol talebiyle Şile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

32 ZANLI TUTUKLANDI

Şile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 75 şüpheli hakkında ise Hakimlik kararını verdi. Sorguları sonrası 32 şüpheli Hakimlikçe tutuklanırken 43 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAÇAK 5 ZANLIYA YAKALAMA KARARI

Şüpheliler arasında bulunan 1 şahsın, Ordu ilinde adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıkarken firari olan 5 şüpheli hakkında yakalama emri çıkartılacağı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA