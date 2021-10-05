Polisten kaçarken taksiye çarptı! O anlar kamerada

Emniyet güçleri, kaçan sürücüyü takibe devam etti. Nefes kesen takip esnasında araç, İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki taksiye arkadan vurarak durdu. Her iki araçta da hasar meydana gelirken, sürücü S.S., ve otomobilde bulunan arkadaşı S.M.E., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsünün asker kaçağı olduğu için polisin 'dur' ihtarına uymadığı öğrenildi. Polisin nefes kesen takibi ve kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.