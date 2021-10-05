Polisten kaçarken taksiye çarptı! O anlar kamerada
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı araç, takip esnasında taksiye vurdu. Kazanın akabinde yakalanan araçtaki iki şahıs gözaltına alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçen gün saat 23.30 sularında Eski Edirne Asfaltı'nda yaşandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı şahısların olduğu aracı durdurmak istedi. Otomobil şoförü S.S., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.
Emniyet güçleri, kaçan sürücüyü takibe devam etti. Nefes kesen takip esnasında araç, İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki taksiye arkadan vurarak durdu. Her iki araçta da hasar meydana gelirken, sürücü S.S., ve otomobilde bulunan arkadaşı S.M.E., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsünün asker kaçağı olduğu için polisin 'dur' ihtarına uymadığı öğrenildi. Polisin nefes kesen takibi ve kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
"100 YA DA 200 METRE SONRA TAKSİYE VURDU"
Olay anını anlatan Burhan Bark, "Dün akşam Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği konserden arkadaşlarla beraber çıktık. Üst caddede polis kovalamacasına denk geldik. Siyah bir araç kaçıyordu, polis kovalıyordu. İlerideki bankanın oradan hızlı bir dönüş alarak yolun karşı tarafına geçti. 100 ya da 200 metre sonra taksi durağından çıkan taksiye arkadan vurdu. Polisler adamlara müdahale etti. Gözaltına alıp götürdüler" dedi.
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