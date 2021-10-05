İstanbul’un Kurtuluşu en güzel sözleri ve mesajları! 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu için anlamlı sözler...

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu için anlamlı sözler son saatlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler bu yıl da binlerce kişi tarafından paylaşılacak. Tarihin her döneminde ilgi odağı olan eşsiz şehrin işgalden kurtuluşu 6 Ekim'de kutlanacak. İşte, en güzel sözler...

İSTANBUL'UN KURTULUŞU EN GÜZEL SÖZLERİ VE MESAJLARI

Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.