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İstanbul'un Kurtuluşu en güzel sözleri ve mesajları! 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu için anlamlı sözler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2021
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İstanbul’un Kurtuluşu en güzel sözleri ve mesajları! 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu için anlamlı sözler...

İstanbul'un Kurtuluşu en güzel sözleri ve mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili sözler bu yıl da binlerce kişi tarafından paylaşılacak. Tarihin her döneminde ilgi odağı olan eşsiz şehrin işgalden kurtuluşu 6 Ekim’de kutlanacak. İşte, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu için anlamlı sözler...

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu için anlamlı sözler son saatlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler bu yıl da binlerce kişi tarafından paylaşılacak. Tarihin her döneminde ilgi odağı olan eşsiz şehrin işgalden kurtuluşu 6 Ekim'de kutlanacak. İşte, en güzel sözler...

İSTANBUL'UN KURTULUŞU EN GÜZEL SÖZLERİ VE MESAJLARI

Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!

İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun!

Her faninin ölmeden önce 1 kez görmesi gereken Mega Kent, iki kıtayı birleştiren eşsiz tarihe sahip muazzam şehir işgalden kurtuluşun kutlu olsun!

İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 98 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!

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