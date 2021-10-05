Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! 5 günlük hava durumu raporunda flaş detaylar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

SAĞANAK GELİYOR

Batı ve Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların; 05.10.2021 Salı sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 06.10.2021 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.