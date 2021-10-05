06 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! 5 günlük hava durumu raporunda flaş detaylar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! 5 günlük hava durumu raporunda flaş detaylar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! 5 günlük hava durumu raporunda flaş detaylar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılırken 5 günlük hava tahmin raporu da yayınlandı. İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği duyurulurken, sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

SAĞANAK GELİYOR

Batı ve Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların; 05.10.2021 Salı sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 06.10.2021 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK

Orta Karadeniz'de (Sinop-Ordu arası) bugün (05.10.2021) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın (06.10.2021) ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Rapora göre, çarşamba günü yurdun belli kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN DEĞİŞİYOR

Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Güney'de hava sıcaklığı 32 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Cuma günü de yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA