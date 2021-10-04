Bursa’da narkotik polisinden nefes kesen operasyon! 100 bin genç kurtuldu





Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine fiziki ve teknik izlemeye başladı. Ekipler zanlının içerisinde olduğu aracı izlemeye başladı. Drone destekli gerçekleştirilen takip sonucu emniyet güçlerini fark eden zanlı ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.