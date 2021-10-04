Bursa'da narkotik polisinden nefes kesen operasyon! 100 bin genç kurtuldu
YAŞAM İHA
Bursa'da narkotik polisi son senelerin en büyük operasyonunu gerçekleştirdi. Nefes kesen takiple binlerce gencin hayatını karartacak 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fırtına adlı köpeğin de yer aldığı operasyonda yakalanan bir zanlı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine fiziki ve teknik izlemeye başladı. Ekipler zanlının içerisinde olduğu aracı izlemeye başladı. Drone destekli gerçekleştirilen takip sonucu emniyet güçlerini fark eden zanlı ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
20 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Kısa süren kovalamaca sonrası şüphelinin bulunduğu otomobilin önü kesilerek durduruldu. Operasyonda L.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Narkotik detektör köpeği Fırtına'nın araçta yaptığı aramalarda ise spor çanta içinde 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
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