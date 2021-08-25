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Ağrı’da feci kaza! Hayvanları karşıya geçirmek isteyen 14 yaşındaki çocuk tırın altında ezildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Ağrı’da feci kaza! Hayvanları karşıya geçirmek isteyen 14 yaşındaki çocuk tırın altında ezildi

Ağrı Taşlıçay’da otlatmaya çıkardığı hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedenini gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlatmaya çıkardığı hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir tır çarptı.

Yoldan geçen şoförler durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 ekipleri çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çocuğun cansız bedenini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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