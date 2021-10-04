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Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika olarak duyurdu! Son depremler 2021

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Muğla’da 4,3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika olarak duyurdu! Son depremler 2021

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 17.03'te yaşanan sarsıntının derinliği 8.09 kilometre olarak ölçüldü. Son depremler listesi...

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te Ege Denizi'nde kaydedildi.

8.09 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR

SON DEPREMLER

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