Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika olarak duyurdu! Son depremler 2021
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 17.03'te yaşanan sarsıntının derinliği 8.09 kilometre olarak ölçüldü. Son depremler listesi...
8.09 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR
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