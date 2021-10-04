50 yıldır kullanılmayan kuyuyu devreye soktular! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi suyu kesti
Ankara'nın birçok yerleşim merkezinde vatandaşların susuzluk çilesi yaşadığını ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şehit cenazesinde vatandaşların büyük tepkisi ile karşılaştığı Çubuk'ta vatandaşlar adeta suya hasret kaldı. Akkuzulu'daki su çilesini Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiye bağlayan vatandaşlar CHP'li belediyeye tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şehit cenazesinde vatandaşların büyük tepkisi ile karşılaştığı Çubuk'ta vatandaşlar adeta suya hasret kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Akkuzulu'daki su çilesini Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiye bağlayan vatandaşlar gündüz kesik olan, gece de geç saatlerde 1-2 saat akan su yüzünden ev işlerinin aksadığını, uyku düzenlerinin kalmadığından yakınıyor.
Seçim öncesinde Çubuk ziyaretinde "Ankara'nın köylerinde musluktan suyu akmayan evin kalmayacağını, açıktan akan kanalizasyon kalmayacağını" öne süren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" vaatlerini hatırlatan mahalleliler, aylardır suya hasret yaşadıklarını ifade etti.
MİKROBUN İÇİNDE YAŞIYORUZ
Halil Kökmen (Muhtar): Şu pandemi döneminde ne elimizi yüzümüzü yıkayabiliyoruz, ne de çamaşır bulaşık, banyo, tuvalet ihtiyaçlarımız için yeterli su bulabiliyoruz. Köyümüzün kuyularından, pınarlarından kova ve bidonlarla taşıma suyla ihtiyaçlarımızı ancak görebiliyoruz. 2 okuldaki 600 öğrencimiz ve 2 camimizin cemaati hastalık riskiyle karşı karşıya, yayılma riski daha fazla. Pis koku ve mikrobun içinde yaşıyoruz. Acil çözüm bekliyoruz.
Narin İravan: Susuzluktan evimizin önünde 50 sene önce yapılan eski taş kuyuyu devreye soktuk. Mahallemizde istenmeyen bir olay yaşandı. Hepimiz üzüldük. Keşke olmasaydı ama 50 yıl öncesine döndük yani. 70 yaşındayım metrelerce aşağıdan iple su çekiyorum, belim kopuyor. 4 aydır evimizde bir damla su yok. Çamaşır makinelerinin içinde çamaşırlar günlerce bekliyor, gelinim çeşmeye gidiyor orada yıkamak zorunda kalıyor çamaşırları. Gelinimle bu yüzden kötü olduk. Eski zamana döndük. İnsanlıktan çıktık. Kirden koktuk. Tarla tapan var. Çocuklar inşaatta çalışıyor eve gelince banyo olamıyorlar.
Hilmi Çakırgöz: Gece sahura kalkar gibi, 4 aydır geceleri nöbet tutuyoruz. Onda da 1-2 saat akıyor, makine yarım kalıyor. Mecbur hanımlar köyün çamurlu çeşmesinde çamaşırlarını yıkıyorlar. Üzücü, istemediğimiz bir tepki olmuştu sanırım cezalandırılıyoruz.
Gülemden Kırdı: Evimize gelen misafir kokudan ve sineklerden kaçıyor. Kanalizasyon bazen taşıyor adeta göl gibi olunca kamyonlar gelip çekiyor. 3 gün sonra tekrar oluyor.
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