Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 5 yaralı!





Otomobilin kadın sürücüsü M.F ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralı sürücüler M.B., M.F., ile yolcular V.B., İ.A, M.A., yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.