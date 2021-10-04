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Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 5 yaralı!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın sürücüsü ise itfaiye ekiplerinin zorlu uğraşları ile araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Nurdağı Karayolu'nun 5. kilometresi Gözlühüyük Mahallesi mevkiinde M.B. idaresinde 06 AV 7611 plakalı araç ile M.F idaresindeki 27 AET 262 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya savrulan araçlarda bulunan 3'ü kadın toplam 5 kişi yaralandı.



Otomobilin kadın sürücüsü M.F ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralı sürücüler M.B., M.F., ile yolcular V.B., İ.A, M.A., yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazanın ardından karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, yol yaralıların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak, araçların kaldırılmasının ardından ise tamamen trafiğe açıldı.



Hastaneye kaldırılan yarılardan M.F.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

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