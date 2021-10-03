Yola çıkacaklar dikkat: Meteoroloji’den sağanak uyarısı! 3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin yüksek iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülmesi beklenmektedir.

BAYBURT °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı