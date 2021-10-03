Birçok müstehcen içerik ele geçirildi! Pedofili oyuncuyu sosyal medya hesabı yakalattı

Hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde çocuklara ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi.