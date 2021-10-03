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Birçok müstehcen içerik ele geçirildi! Pedofili oyuncuyu sosyal medya hesabı yakalattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Birçok müstehcen içerik ele geçirildi! Pedofili oyuncuyu sosyal medya hesabı yakalattı

Twitter, bir takım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Sosyal medya platformu, bu durumu Bilişim Dairesi Başkanlığı'na ihbar edince söz konusu hesaplar incelemeye alındı.

Hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde çocuklara ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi.

Aydoğduoğlu'nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi.

Videoları ABD'de telefonuna yüklediğini iddia eden oyuncu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydoğduoğlu daha öncede Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalanmış, kimliği kendisinin tasarladığını itiraf edince hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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