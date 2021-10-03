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Düzce'de can pazarı! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Düzce’de can pazarı! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale sırasında can pazarı yaşandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'nin Yığılca İlçesi'ne bağlı Kemer Mevkii Aksaklar Köyü sapağı'nda minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgilere Uğur G. idaresindeki 67 TP 671 plakalı minibüs ile Bayram K. idaresindeki 54 ADG 688 plakalı otomobil, Yığılca ilçesine bağlı Kemer mevki Aksaklar Köyü sapağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Uğur G. ile Bayram K. ve otomobilde bulunan Melih, Hikmet ve Akın K. ile Ersin K. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaparken ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdılar.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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