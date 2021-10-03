Yeşilırmak'ta korkutan manzara! Toplu balık ölümleri tedirgin ediyor
Amasya’ya Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Balık ölümlerinin sebebinin ise oksijen yetersizliği olduğu belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından duruma ilişkin açıklama yapıldı.
Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği merkeze bağlı Kızseki köyü bölgesinde toplu balık ölümleri meydana geldi.
Ölü balıkların su üzerine çıktığını gören köy halkı, durumu jandarmaya ihbar etti.
Bölgeye gelen ekipler, incelemenin akabinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi.
Ekipler, nehirden ve balıklardan numune aldı.
"SABAHTAN BERİ NEHİRDEN ÖLÜ BALIKLAR AKIYOR"
Köylülerden Burhan Gelir, "Irmağın yüzeyinde irili ufaklı balıklar vardı. Önce jandarmayı daha sonra da Tarım İl Müdürlüğü'nü arayıp bilgi verdim. Sabahtan beri nehirden ölü balıklar akıyor. Vicdanen ölü balıkları görünce üzüldüm ve bir vatandaş olarak da yetkililere haber verdim. Nehirden yaklaşık 3-5 ton balık akıp gitti" dedi.
'OKSİJEN YETERSİZLİĞİ'
Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden de yapılan açıklamada "Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde meydana gelen çok az sayıdaki balık ölümlerinin sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan 'oksijen yetersizliği'nin neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?
- Selçuk Ural kimdir, kaç yaşında? “Kıro” açıklaması yapan Selçuk Ural ne iş yapıyor?
- Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…
- Grip aşısı bedava mı oldu? Grip aşısı kimlere ücretsiz, nerede yaptırılır?
- Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!
- Ahmet Kömeç kimdir? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç kim?
- E-Devlet Çalışma Hayatım giriş! Ne zaman emekli olurum? T.C. Kimlik no ile emeklilik yaşı sorgulama!
- 3 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Alp Er Tunga öldü mü destanı nedir? Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? Alp Er Tunga hakkında bilgiler
- YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!
- Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?