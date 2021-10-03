Yeşilırmak’ta korkutan manzara! Toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

'OKSİJEN YETERSİZLİĞİ'



Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden de yapılan açıklamada "Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde meydana gelen çok az sayıdaki balık ölümlerinin sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan 'oksijen yetersizliği'nin neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir" denildi.

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