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Yeşilırmak'ta korkutan manzara! Toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Yeşilırmak’ta korkutan manzara! Toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

Amasya’ya Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Balık ölümlerinin sebebinin ise oksijen yetersizliği olduğu belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği merkeze bağlı Kızseki köyü bölgesinde toplu balık ölümleri meydana geldi.

Ölü balıkların su üzerine çıktığını gören köy halkı, durumu jandarmaya ihbar etti.

Bölgeye gelen ekipler, incelemenin akabinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi.

Ekipler, nehirden ve balıklardan numune aldı.

"SABAHTAN BERİ NEHİRDEN ÖLÜ BALIKLAR AKIYOR"
Köylülerden Burhan Gelir, "Irmağın yüzeyinde irili ufaklı balıklar vardı. Önce jandarmayı daha sonra da Tarım İl Müdürlüğü'nü arayıp bilgi verdim. Sabahtan beri nehirden ölü balıklar akıyor. Vicdanen ölü balıkları görünce üzüldüm ve bir vatandaş olarak da yetkililere haber verdim. Nehirden yaklaşık 3-5 ton balık akıp gitti" dedi.

'OKSİJEN YETERSİZLİĞİ'

Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden de yapılan açıklamada "Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde meydana gelen çok az sayıdaki balık ölümlerinin sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan 'oksijen yetersizliği'nin neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir" denildi.

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