İzmir’de çatlak ardından tahliye edilen bina sağlam çıktı

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"



Apartman sakinlerinden Oğulcan Karaçam (16), endişeli bir gece geçirdiklerini belirterek "En üst katta oturuyoruz. Bir ses geldi ama ne olduğunu anlamadık. Binadan çıkmamız istendi. Deprem oldu zannettik. Sonra 4'üncü dairede bir kabarma olduğunu söylediler. Ekipler hemen inceleme başlattı. Depremden sonra yapılan incelemelerde de binanın sağlam olduğunu biliyorduk. O gece risk alınmaması adına binayı boşalttık. Eşyalarımızı almak için 5 dakika verdiler. Geceyi de başka yerde geçirdik. Bir gün sonra bir sorun olmadığını bildirdiler ve evimize döndük" dedi.

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