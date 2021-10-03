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İzmir’de çatlak ardından tahliye edilen bina sağlam çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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İzmir’de çatlak ardından tahliye edilen bina sağlam çıktı

İzmir Bornova’da bir dairesinde çatlak oluştuğu için oturanların tahliye edildiği beş katlı binanın sağlam olduğu tespit edildi. İncelemelerde tehlikeli bir durumun olmadığı ve problemin daireye özgü olduğu ortaya çıktı.

Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 167 Sokak'taki beş katlı apartmanın dördüncü katındaki dairenin zemininde gece sularında çatlak oluştu.

Dairede ikamet eden üniversite öğrencisi telaşla kendini dışarı attı. İhbar edilmesi üzerine 14 daireli binadaki 20 kişi apartmandan ayrıldı.

SOKAK KAPATILDI

Bölgeye 110 AKS, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak hem araç hem de yaya trafiğine kapatılırken, olası çökmeye karşı binaya kimse alınmadı. Tahliye edilenler, geceyi yakınlarında ve konukevlerinde geçirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekipleri de binada inceleme başlattı. İncelemeler sonucu dairedeki seramiklerin kabardığı ve binada çatlak olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine apartman sakinleri, evlerine döndü.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Apartman sakinlerinden Oğulcan Karaçam (16), endişeli bir gece geçirdiklerini belirterek "En üst katta oturuyoruz. Bir ses geldi ama ne olduğunu anlamadık. Binadan çıkmamız istendi. Deprem oldu zannettik. Sonra 4'üncü dairede bir kabarma olduğunu söylediler. Ekipler hemen inceleme başlattı. Depremden sonra yapılan incelemelerde de binanın sağlam olduğunu biliyorduk. O gece risk alınmaması adına binayı boşalttık. Eşyalarımızı almak için 5 dakika verdiler. Geceyi de başka yerde geçirdik. Bir gün sonra bir sorun olmadığını bildirdiler ve evimize döndük" dedi.

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