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Düzce'de tırtıl istilası! Evleri sardı bitkilere zarar verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Düzce’de tırtıl istilası! Evleri sardı bitkilere zarar verdi

Düzce'de birçok bitkiye zarar veren 'Amerikan beyaz kelebeği'nin tırtılları, evlerin duvarlarını da sardı. Düzceliler, etkin ilaçlama çalışması için yetkililere seslendi.

Düzce'de yazın başından itibaren fındık bahçelerinde sık sık karşılaşılan ve yaprakları yiyerek üreticileri zarara sokan 'Amerikan beyaz kelebeği'nin tırtılları, bilhassa ağaçlık alanlarda bulunan ev ile binaların duvarlarını sardı.

"EVLERİMİZİN HER YERİNİ TIRTIL BASTI"

Tırtılların evlere kadar ulaşmasıyla temizliğe girişen vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama yapılmasını istedi.

Mehmet Yılmaz, ilaçlama yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek "Duvarlardan tırtıl temizliyoruz. Evlerimizin her yerini tırtıl bastı. Tırtıllar etrafta bulunan ağaçlardan geliyor. Evlerin içine kadar giriyorlar. İlaçlıyorlar yine geliyorlar. Bir faydası yok. Tırtıl istilası diyebiliriz. Her yerimiz tırtıl oldu. Bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

"628 FARKLI BİTKİ TÜRÜNDE ZARAR MEYDANA GETİRDİ"

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün internet sayfasında ise 'Amerikan beyaz kelebeği zararlısı' ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Düzce'de 1997 yılından itibaren görülmeye başlanan 'Amerikan beyaz kelebeği zararlısı' birinci döl zararı, haziran ayında ortaya çıkmaktadır. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı, mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlara neden olabilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğü, ayrıca diğer bitkilerden elma, armut, kiraz, fındık bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zararı tespit edilmiştir."

Açıklamada zararlının lavra bıraktığı ağaçlarda budama ve ilaçlama yapılarak mücadele edilmesi gerektiği de belirtildi.

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