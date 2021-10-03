Son dakika: Isparta ve Burdur çevresinde korkutan deprem | AFAD son depremler

Burdur'un Bucak ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.15'te, 11.74 kilometre derinlikte kaydedilen deprem başta Kestel köyü ve Bucak ilçesi olmak üzere yakın çevrede de hissedildi. Depremin bölgede hasara neden olup olmadığı araştırılıyor.

#DEPREM: Burdur'un Bucak ilçesinde saat 10.15'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) October 3, 2021

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