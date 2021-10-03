Ankara Sincan’da sıcak saatler! Anlaşamadığı tesisatçıyı silahla vurarak yaraladı

Olay, saat 20.00 sıralarında Tandoğan Mahallesi Bilgin Sokak'ta meydana geldi.

İddialara göre V.B., F.B. ve S.B. kardeşler, sulama tesisatı yapmak için görüştüğü ve anlaşmazlık yaşadığı F.A., adlı tesisatçıyla telefonda tartıştı.

PUSU KURDULAR



Tartışma büyüyünce F.A., 3 kardeşi evinin önüne çağırdı. 4 kişi arasında sokak üzerinde tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre; S.B. beraberinde getirdiği tabanca ile F.A.'ya ateş etti.

ÜÇ KARDEŞ OLAY YERİNDEN KAÇTI

F.A., omzuna isabet eden kurşunla yaralanırken, 3 kardeş ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.A.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Şüpheli 3 kardeş ise polis ekiplerinin araştırması sonucu bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan sorguda Kızılcahamam ilçesindeki park ve bahçelerde peyzaj işi yaptıklarını belirten şüpheliler, F.A.'ya park ve bahçelerin sulama tesisatını yapması için bir miktar para verdiklerini; ancak işin yapılmadığını öne sürdü. F.A. ile telefonda görüştüklerinde kendilerine hakaretler edildiğini iddia eden şüpheliler, kendilerini evinin önüne çağırdığını ve tartıştıkları esnada; F.A.'nın kendilerine saldırması üzerine S.B.'nin babasına ait tabancayla iki el ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçtıklarını söyledi.