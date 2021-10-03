Antalya’da pitbull dehşeti! Köpeği parçalayarak öldürdü

Sen bana benim sana olduğumdan daha güzel bir aileydin. Beni bırakma diye ağladığım ilk varlık oldun. Beni bıraktın ama neden bırakmışsın gibi hissetmiyorum bilmiyorum. Seni hiç bırakmayacağım. İzninle bir süre kendimi bırakıyorum."

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