Kızına balon almak isterken hastanelik oldu

"AYAĞIMA DEMİR SAPLANDI SANDIM"

Olayın halen şokunda olduğunu belirten Ahmet Yücel Aydemir, "Kızımla birlikte küçük bir lunapark vardı oraya gittik. Karşı tarafta baloncuları gördüm. Ona balon almak istedim. Yürürken ayağıma demir saplandı sandım. Bir baktım ki köpek. Isırdıktan sonra gidip ileride oturdu. Kızımla birlikte gitseydik onu da ısırabilirdi. Kızımda travma olarak kalmasından korkuyorum. Ben bir daha çocuğumla oraya gitmek istemiyorum. Bir insan birisine durduk yere bir şey yaptığında cezasını çekiyor. Bu köpek de saldırgansa eğer bir kapalı alanda, barınakta muhafıza edilmesi gerekiyor" dedi.