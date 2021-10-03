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Kızına balon almak isterken hastanelik oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Kızına balon almak isterken hastanelik oldu

Antalya’da ailesiyle beraber gittiği parkta kızına balon almaya giden babaya köpek saldırdı. Bacağından yaralanan baba, “Bacağıma demir saplandı sandım. Baktığımda köpek olduğunu gördüm. O an yanımda kızım da olabilirdi” dedi.

Geçen akşam ailesiyle beraber Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Meltem Mahallesi Beach Park'a gelen 33 yaşındaki Ahmet Yücel Aydemir, kızına balon almak istedi.

Bu esnada arkasından gelen bir sokak köpeği Aydemir'in sağ bacağını ısırdı.

Ne olduğunu fark edemeyen Aydemir, arkasına baktığında bacağının kanadığını ve köpeğin uzaklaştığını gördü.

Etraftaki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ardından hastaneye giderek tedavi oldu.

"AYAĞIMA DEMİR SAPLANDI SANDIM"

Olayın halen şokunda olduğunu belirten Ahmet Yücel Aydemir, "Kızımla birlikte küçük bir lunapark vardı oraya gittik. Karşı tarafta baloncuları gördüm. Ona balon almak istedim. Yürürken ayağıma demir saplandı sandım. Bir baktım ki köpek. Isırdıktan sonra gidip ileride oturdu. Kızımla birlikte gitseydik onu da ısırabilirdi. Kızımda travma olarak kalmasından korkuyorum. Ben bir daha çocuğumla oraya gitmek istemiyorum. Bir insan birisine durduk yere bir şey yaptığında cezasını çekiyor. Bu köpek de saldırgansa eğer bir kapalı alanda, barınakta muhafıza edilmesi gerekiyor" dedi.

3 DİKİŞ ATILDI

Bacağına 3 dikiş atıldığını ifade eden Aydemir, gerekli aşılarının vurulduğunu ve 3 kez daha hastaneye gitmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

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