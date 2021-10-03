03 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de ekipler haber alınamayan şahsı ipten aldı

Kayseri'de ekipler haber alınamayan şahsı ipten aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
ABONE OL

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde haber alınamayan bir şahıs, intihar etmek üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı. Şahıs sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle Havuzbaşı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve kendisinden haber alınamayan M.Y.'nin (30) yakınları ikametine geldi.

Yaşam savaşı! Haber alınamayan şahıs... YAŞAM SAVAŞI! HABER ALINAMAYAN ŞAHIS...

Kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zemin katta bulunan evin camını kırarak içeri girdiklerinde M.Y.'nin intihar etmek için boynuna ip geçirmek üzere olduğunu gördü.

Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan M.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gülümseten kedi! Topal ve baygın taklidi yapıyor GÜLÜMSETEN KEDİ! TOPAL VE BAYGIN TAKLİDİ YAPIYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA