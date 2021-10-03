Kayseri'de ekipler haber alınamayan şahsı ipten aldı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle Havuzbaşı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve kendisinden haber alınamayan M.Y.'nin (30) yakınları ikametine geldi.

Kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.