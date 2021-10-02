İstanbul’da sağanak yağış ve hafta sonu nedeniyle yoğun trafik! İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul’da trafikte son durum

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Öte yandan, metrobüs ve tramvaylarda da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mobil uygulamasına göre saat 17.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

KUYRUK OLUŞTU

Bu arada, HES kodu tanımlanmadan İBB Seyahat Kartı kullanılamadığı için yer yer kart satış merkezleri önünde kuyruklar oluştuğu gözlendi.