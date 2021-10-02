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İstanbul'da sağanak yağış ve hafta sonu nedeniyle yoğun trafik! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul'da trafikte son durum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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İstanbul’da sağanak yağış ve hafta sonu nedeniyle yoğun trafik! İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul’da trafikte son durum

İstanbul'da hafta sonunun gelmesi ve yer yer sağanak yağışın etkili olması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Özellikle köprülerde yaşanan trafik yoğunluğu sonrası trafik durma noktasına geldi. İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul'da trafik sıkışıklığı yüzde kaç? İşte detaylar...

İstanbul'da vatandaşların hafta sonunu dışarıda geçirmesi ve bazı bölgelerde yağışın etkili olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametinde trafik akışı yavaşladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Şirinevler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinin her iki yönünde trafik yoğunluğu mevcutken, TEM'in Gaziosmanpaşa bölümünde özellikle katılım noktasında sağanağın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda ise D-100 Edirne istikametindeki trafik yoğunluğu Maltepe'den başlayıp Uzunçayır'a ulaşıyor.

ÇAMLICA'DAN İTİBAREN SIKILAŞIYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde Çamlıca'dan itibaren sıkışıklık yaşanıyor. TEM Otoyolu Edirne istikametinde Ümraniye'de de yoğunluk mevcut. Hafta sonu olması sebebiyle Bağdat Caddesi, Üsküdar ve Kadıköy sahillerinde de trafik ve vatandaş yoğunluğu gözlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Öte yandan, metrobüs ve tramvaylarda da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mobil uygulamasına göre saat 17.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

KUYRUK OLUŞTU

Bu arada, HES kodu tanımlanmadan İBB Seyahat Kartı kullanılamadığı için yer yer kart satış merkezleri önünde kuyruklar oluştuğu gözlendi.

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