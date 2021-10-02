İstanbullular dikkat! 3 Ekim Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak! İstanbul’da hangi yollar kapalı? Kapalı yollar ne zaman açılacak?

SABAH SAATLERİNDE KAPALI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin Bakırköy etabı için Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi'nde 3 Ekim Pazar günü (yarın) 07.00-11.00 saatleri arasında geçici süreyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.