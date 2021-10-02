İstanbullular dikkat! 3 Ekim Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak! İstanbul'da hangi yollar kapalı? Kapalı yollar ne zaman açılacak?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında yarın için İstanbul'da düzenlenecek "İstanbul'u koşuyorum" serisinin Bakırköy etabı için bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. 3 Ekim İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar neden kapalı? İşte detaylar...
SABAH SAATLERİNDE KAPALI
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin Bakırköy etabı için Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi'nde 3 Ekim Pazar günü (yarın) 07.00-11.00 saatleri arasında geçici süreyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Florya istikametinden gelip Eski Havalimanı Caddesi Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine Havuzlu Kavşak Tünel girişlerinden trafiğe kapatılarak akım Havuzlu Kavşaktan Demir Yolu Caddesi, Atatürk Hava Limanı Caddesi'ne veya Eski Havalimanı Caddesi'ne geri çevrilecektir.
Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti trafiğe kapatılacaktır. Adnan Kahveci Bulvarı'ndan Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti ve Havuzlu Kavşak istikameti trafiğe kapatılacaktır.
Strasburg Caddesi Ataköy Galerya Kavşağı'ndan Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak ve Sirkeci istikametleri trafiğe kapatılacaktır. Odabaşı Sokak'tan Rauf Orbay Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır. Mormenekşe Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır. Pancar Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır. Muhtar Halil Kral Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır. İskele Caddesi'nden Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır.
Aksu Caddesi Taşhan Caddesi, Tarhan Kavşağı'ndan Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikametine akım kapatılacak Aksu Caddesi'nden gelen akım köprü üzerinden Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine yönlendirilecek veya Aksu Caddesi E5 istikametine geri yönlendirilecektir.
Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti Tarhan Kavşağı'na gelmeden trafiğe kapatılarak Pruva 34 Sitesinin Önünden Yanyola, Aksu Caddesi E5 istikametine yönlendirilecektir. Bakırköy İDO İSPARK alanından Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti katılımlar. Ataköy Marina'dan Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine akım verilmeyecektir.
Havuzlu Kavşak ile Tarhan Kavşağı arasında bulunan Rauf Orbay Caddesi ve Kennedy Caddesi'ne bağlanan cadde ve sokaklar ve bağlantı yolları 07.30-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır."
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Alternatif güzergahlar ise şu şekilde:
"E 5 Kuzey Güney Yol, Aksu Caddesi E5 istikameti ve Sirkeci istikameti, 10. Yıl Caddesi, Tarhan kavşaktan sonra Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi E5 istikameti, Eski Havalimanı Caddesi Florya kavşak istikameti, Adnan Kahveci Bulvarı E5 istikameti, Strasburg Caddesi E5 istikameti."
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