Büyükşehir tüm gönüllere giriyor

"CENNET BAHÇESİ GİBİ"

"Biz bize sorumluluklar yükleyen bir coğrafyanın evlatlarıyız" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Yetim başı okşayanı ödüllendiren bir inancın mensuplarıyız. Öyle bir cumhurbaşkanımız var ki kendini unutan dünyaya inat bize ne coğrafyamızı ne de insanlığımızı unutturuyor. Biz dünümüze de, bugünümüze de, yarınımıza da ve insanımıza da sahip çıkacağız. Burası şu anda bir cennet bahçesi gibi. Çok masum ve birlik içinde görünüyorsunuz. Burayı bir araya getirenlerin çok büyük mükâfatı var Başta sayın valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülke ve millet olarak yapacak çok işimiz var" dedi.