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Sinyal kablolarına zarar verildi: İZBAN seferleri durdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2021
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Sinyal kablolarına zarar verildi: İZBAN seferleri durdu

Son dakika haberi... İzmir'de sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında İZBAN seferlerine ara verildiği bildirildi.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlere ara verildiği, Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında ise seferlerin devam ettiği belirtildi.

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