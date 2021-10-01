01 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de ilginç olay! Tamir etmeye gitti mahsur kaldı

Gümüşhane’de ilginç olay! Tamir etmeye gitti mahsur kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
ABONE OL
Gümüşhane’de ilginç olay! Tamir etmeye gitti mahsur kaldı

Gümüşhane’de çatısındaki bazı noktaları tamir etmek isteyen vatandaş yükseklik korkusu gelince aşağı inemedi. Çatıda mahsur kalan vatandaş olay yerine çağrılan İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine bağlı Vank ilçesinde ikamet eden Kemal İnce adlı vatandaş 2 katlı evinin çatısındaki bir takım noktaları onarmak için çatıya çıktı.

FOBİSİ TUTTU

Bir müddet sonra yükseklik korkusu sebebiyle merdivenle çıktığı çatıdan inemeyerek orada mahsur kalan İnce'nin ailesi durumu İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Aile bireylerinin "otursun" diye çatıya attığı yastığı bile korkudan inip alamayan İnce'yi bölgeye gelen İtfaiye ekipleri indirdi.

Yükseklik korkusu tutunca aşağı inemedi YÜKSEKLİK KORKUSU TUTUNCA AŞAĞI İNEMEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA