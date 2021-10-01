Gümüşhane’de ilginç olay! Tamir etmeye gitti mahsur kaldı
YAŞAM İHA
Gümüşhane’de çatısındaki bazı noktaları tamir etmek isteyen vatandaş yükseklik korkusu gelince aşağı inemedi. Çatıda mahsur kalan vatandaş olay yerine çağrılan İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.
FOBİSİ TUTTU
Bir müddet sonra yükseklik korkusu sebebiyle merdivenle çıktığı çatıdan inemeyerek orada mahsur kalan İnce'nin ailesi durumu İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Aile bireylerinin "otursun" diye çatıya attığı yastığı bile korkudan inip alamayan İnce'yi bölgeye gelen İtfaiye ekipleri indirdi.
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