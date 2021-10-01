Boşanmaya gitti! Adliyenin bahçesinde karnına bıçak sapladı

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Bilinci kapalı olarak yere yığılan şahsa olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fuat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.