Boşanmaya gitti! Adliyenin bahçesinde karnına bıçak sapladı
YAŞAM İHA
Erzincan’da boşanma davası için adliyeye giden bir şahıs, sinir krizi geçirerek bahçede karnına bıçak sapladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Olay, Erzincan Adliyesi bahçesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma davası için Fuat A. ailesiyle beraber adliyeye geldi. Adliyeye girmeden önce bahçede sinir krizi geçiren adam, harakiri yaparak kendine zarar verdi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Bilinci kapalı olarak yere yığılan şahsa olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fuat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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