Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genellikle havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.