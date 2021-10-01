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Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklamasında ülke genelinde hava sıcaklıklarının azalacağı ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı ifade edildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Havalar ne zaman düzelecek? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hafta boyunca çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edilirken, kuvvetli fırtına uyarısı da yapıldı.

Yayınlanan 5 günlük haritalı hava tahminlerinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın bir süre daha süreceği görülüyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (01.10.2021 Cuma ) sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi (02.10.2021) günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genellikle havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olacağı, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgede gece en düşük sıcaklıklar Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli'de 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 12 derece olarak ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 24, Iğdır'da 23, Ağrı ve Erzincan'da 20, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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