Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
YAŞAM DHA
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Elazığ'ın Kovancılar ilçesi TOKİ kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki 23 KA 558 plaka sayılı otomobil ile S.D. yönetimindeki 23 HP 873 plaka otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.
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