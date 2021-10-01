Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor! Sahte kargoyla senet vurgunu

FATURANIN ALTINA YERLEŞTİRİYOR

Dolandırıcılar için en önemli belge faturalar. Çünkü vurgunu faturalar yoluyla yapıyor. Esnafı uzunca bir süre takip eden sahtekarlar, dükkana gidecek bir kuryeyi bağlıyor ya da faturaya ulaşıp kendi elemanını kuryeymiş gibi gönderiyor. Dükkâna evrak teslimi için giden kurye, imza alınacak faturanın altına geçirgen kâğıt ve onun altına da senet yerleştiriyor. Fatura için imza attığını sanan kişi aslında binlerce liralık senedi de imzalamış oluyor. Bunu ise aylar sonra evine gelen hacizle öğreniyor.