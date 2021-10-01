2 metre boyundaki yılanla sohbet etti! O anlar kamerada

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde bugün evinin bahçesinde bir yılan olduğunu fark eden vatandaş, hemen hemen 2 metre boyundaki yılanla sohbet etmeye başladı.

"HAHH DELİ HAH SIĞAMADIN DELİĞE"

Yılanla konuştuğu anları kayda alan vatandaş, "Hoy namusuz hoy", "Nereye gidiyon laaa", "Hahh deli hah sığamadın deliğe", "Yanlış yere gidiyorsun, tutayım mı kuyruğundan" benzeri cümleler kurdu.

Yılan daha daha sonra yuvasına girerek ortalıktan kaybolurken, geriye vatandaşın yılanla gülümseten konuşması kaldı.