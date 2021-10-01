Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği ne zaman takılacak? 2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Kış lastiği ne zaman takılacak? Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte kış mevsimine girilmeden önce sürücülerin alması gereken bakım önlemleri bulunuyor. Bunlardan biri de kış lastiği uygulaması. Kış döneminden önce mutlaka kontrol edilmesi gereken kış lastiği uygulaması için tarih yaklaştı. Araç sahipleri tarafından uygulamanın hangi tarihte başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? 2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
Kış lastiği ne zaman takılacak? Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte araç bakımı konusunda kış lastiği uygulaması ön plana çıkıyor. Sürücülerin kış mevsiminde olumsuzluk yaşamaması için kış kastiklerine gerçmeleri gerekiyor. Bu kapsamda yurt genelinde kış lastiği zorunluluğu uygulaması bulunuyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? 2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Havaların soğumasıyla birlikte kış lastikleri araçlara uygulanmaya başlayacak. Belirlenen takvime göre, kış lastiği uygulaması her sene 1 Aralık'ta başlıyor. 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Kurala uymayan araçların sürücülerine 2020 yılı içerisinde 835 lira ceza kesilmişti. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
KIŞ AYLARI İÇİN ARAÇ BAKIMINDA YAPILMASI GEREKENLER
Kışa girilirken, otomobillerin bakımı bir hayli önem kazandı. Öncelikli sebep herhangi bir kazaya davetiye çıkarmamak olsa da bakımın, yakıt kullanımı açısından da ayrı bir yeri var.
Bakımları tam yapılan araçlar, inişli çıkışlı olan benzin fiyatlarında cepleri daha az yakabilir. Kış öncesinde araçlarda yapılması gereken bakımlar şu şekilde sıralanıyor:
AKÜ
Soğuklar yaklaşırken; zayıf akülerin şarj ettirilmesi veya yenilenmesi, su seviyelerinin ve elektrok seviyelerinin kontrol edilmesi, uzun süre kullanılmayacaksa kutup başlarının sökülmesi gibi kontrol ve müdahaleler mutlaka yapılmalı.
MOTOR SUYU
Motor soğutma suyunun (antifriz) donarak silindir bloğunun çatlamaması ve çeşitli arızalara neden olmaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalı.
KALORİFER
Araç kaloriferleri soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aksamıdır. Isıtma, buz çözme gibi fonksiyonları yerine getiren kaloriferlerin, kış gelmeden kontrol edilmesi gerekli.
BUJİ BAKIMI
Elektrik ve ateşlenme sisteminde oluşan sorunlar, yakıt tüketimini yüzde 10 artırabiliyor. Yakıt tüketimi dengesini sağlamak için buji tırnaklarının ayarı ve temizliği yapılmalı. Buji bakımı yapılmayan araçlar, 10 litrede 1 litre daha fazla yakıt tüketebilir.
DİREKSİYON HİDROLİĞİ
Sızıntı olasılığı düşük de olsa, hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalı.
LASTİKLER
Lastik diş derinliği yasal sınırı 1.6 mm'dir. Kış lastikleri 4 mm'in altına düştüğünde lastiklerin yenilenmesi gerekir. Ayrıca aynı aks üzerindeki 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm'den fazla olmamalı. Kışın yaşanan sıcaklık düşüşü, lastik basıncının azalmasına neden olur. Doğru basınç oranlarının kontrolü yapılmalı ve kış mevsimi standartlarındaki lastikler kullanılmalı.
FREN HİDROLİĞİ
Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem taşıyan fren hidroliği, ömrünün dolması beklenmeden mevsim geçişlerinde özellikle kontrol edilmeli.
FARLAR
Gece araç kullanımı ile birlikte görüş mesafesinin düştüğü sisli hava şartları gibi koşullarda, farlar daha fazla kullanılır. Bu nedenlerden dolayı yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Aydınlatmada, farlar kadar yanmayan ampüllerin değiştirilmesi de önemli.
ŞANZIMAN
Şanzıman bakımında esas olan yağ kaçağı kontrolüdür ve bu kontrol, aracı olası büyük facialardan koruyabilir. Baskı balata ya da debriyaj balatası olarak bilinen şanzıman sistemi parçaları da ömürleri dolduğunda mutlaka değiştirilmeli.
SİLECEK LASTİĞİ
Yağışlı günlerde ya da çamurlu arazilerde değeri daha fazla anlaşılan silecek lastiklerinin yıpranma kontrolü, hayat kurtarıcı olabiliyor.
CAM SUYU
Soğuk havalara hazır olmak için cam (silecek) suyuna antifriz ilavesi yapılmalı. Antifrizli su, cam suyunun donmasına engel olacaktır.
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- Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği ne zaman takılacak? 2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
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